CD Projekt RED bracht gisteren update 1.5 voor Cyberpunk 2077 uit en daarmee is de current-gen upgrade van de game ook gelijk een feit. Sterker nog, spelers kunnen ook trial downloaden om de game beter te leren kennen en bij aanschaf is er momenteel een korting van toepassing op de titel.

Nu er een native current-gen versie beschikbaar is, weten we ook hoeveel ruimte de game inneemt op de PlayStation 5. Als je de PS4-versie op je console hebt staan, is het aan te raden over te schakelen naar de PS5-versie. Dit levert je namelijk behoorlijk wat extra ruimte op.

Uit informatie van PlayStation Game Size blijkt dat de PS4-versie 99.97GB in omvang is. De PS5-versie daarentegen is ‘slechts’ 56.08GB groot en dat scheelt dus ongeveer 44GB dankzij de Kraken compressie technologie die gebruikt wordt bij de SSD van de console.