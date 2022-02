No Man’s Sky gaat wellicht de boeken in als de game die het langst werd ondersteund. Het spel kwam in 2016 uit en wordt tot op de dag van vandaag nog steeds voorzien van patches en nieuwe content. Je zou denken dat het einde ondertussen wel in zicht is, maar niets is minder waar zo bleek ook deze week weer.

Sean Murray, de oprichter van Hello Games, heeft in een interview met IGN laten weten dat de lijst met nieuwe features voor de game niet bepaald korter wordt. Als er een paar ideeën zijn afgevinkt, dan komen daar weer nieuwe voor in de plaats.

“[For] as many updates as we’ve done since launch and as many bucket list items we’ve checked off, our list of things we’re excited about never seems to get any shorter. The team are always coming up with new things that they want to do with the game: new content and features and areas for improvement.”

Murray staat steeds weer versteld van de vele ideeën van zijn team en wil deze dan ook graag werkelijkheid laten worden. Daarom zal No Man’s Sky voorlopig blijven worden voorzien van nieuwe updates en content.

“I’m amazed that the energy levels are as high now as they’ve ever been. We tend not to talk about what’s on that list publicly but suffice to say we’re not done yet by a long shot.”

Hello games is niet alleen bezig met nieuwe content voor No Man’s Sky, maar legt ook de laatste hand aan de Nintendo Switch-versie van het spel. Deze zal aankomende zomer uitkomen voor de hybride console van Nintendo.