Battlefield 2042 heeft niet de succesvolle launch gekend die EA gehoopt had. Allereerst werd de game vlak voor de release nog uitgesteld en na de release gingen er verschillende zaken fout. Updates zijn uitgesteld, het eerste seizoen begint later en DICE is nog altijd bezig met het verbeteren van de titel. EA heeft nu ook erkend dat er dingen niet goed zijn gegaan en daarbij hebben ze aangegeven hoe ze de toekomst van de franchise, alsook deze game zien.

EA stelt dat Battlefield 2042 niet aan de verwachtingen van de gamers voldeed en dat de titel bijgevolg ook niet aan de verwachtingen van EA als uitgever heeft voldaan. In een artikel op Xfire wordt daar uitgebreid op ingegaan, maar waar het in kort op neerkomt is dat de Frostbite engine te oud was. Dit heeft veel tijd gekost om te optimaliseren, waardoor er als het ware een nieuwe engine is ontstaan. Dit kwam ook weer met de nodige complicaties, omdat de oorspronkelijke versie juist zo oud was.

Een andere reden is de pandemie, die de ontwikkeling eveneens bemoeilijkt heeft. Deze situatie is halverwege de ontwikkeling op komen zetten, waardoor de werkomgeving en processen drastisch veranderd zijn. Met name omdat mensen vanuit huis moeten werken. Tot zover dus legitieme redenen ter verklaring, maar er is nog een andere reden die EA heeft aangegrepen en die ligt bij Halo Infinite.

Zo noteert Xfire dat EA geen rekening had gehouden met de ‘surprise release’ van de Halo Infinite multiplayer. En dat is opmerkelijk, aangezien Halo Infinite al maanden voor het najaar van 2021 op de planning stond en ook heeft Microsoft duidelijk de benadering kenbaar gemaakt, waarbij de multiplayer free-to-play zou zijn. Desalniettemin noemt EA meer specifiek de kwaliteit van Halo Infinite, want die multiplayer is veel meer gepolijst op het gebied waar Battlefield 2042 dat juist niet is/was.

En door die twee titels dicht op elkaar te zetten qua release, heeft – naar vrije interpretatie – Battlefield 2042 het ‘onderspit moeten delven’. De geluiden rondom Halo Infinite waren immers aanzienlijk positiever, wat vanzelfsprekend is met een game die technisch ook in orde is. Dit in tegenstelling tot de concurrent. Desalniettemin blijft EA de game ondersteunen en met wat wisselingen aan de top binnen het ontwikkelteam, zou het uiteindelijk goed terecht moeten komen.