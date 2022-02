Assassin’s Creed: The Ezio Collection is al een paar jaar verkrijgbaar op verschillende platformen, maar de Nintendo Switch ontbrak nog. Beter laat dan nooit, maar nu is deze collectie ook voor het platform van Nintendo beschikbaar en dan kan een launch trailer natuurlijk niet uitblijven.

De collectie bevat drie games, zoals hieronder meer gespecificeerd en tevens zit alle downloadbare content bij het pakket inbegrepen. Dat is echter niet alles, want ook zijn de twee films over het leven van Ezio inbegrepen. Dit zijn Assassin’s Creed Lineage en Embers.