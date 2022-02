Waar mensen met consoles met 500GB opslag al problemen hebben om er een paar games van het kaliber Call of Duty op te krijgen, zou je denken dat het leven van een gemiddelde Switch eigenaar erg zou zijn met slechts 32GB. Nou, daar kan je dus ruim tien keer Mario Strikers: Battle League op kwijt. Volgens de Nintendo eShop listing neemt de game namelijk maar 3GB in beslag.

Het is wel enigszins opvallend dat dit er nu al opstaat. De game komt namelijk pas op 10 juni uit, dus we verwachten dat er op dit moment nog aan de game wordt gewerkt. Het zou daarom ook kunnen dat dit na verloop van tijd misschien weer verandert. Kleiner zal het in ieder geval niet worden, want 3GB is natuurlijk al bijzonder weinig.