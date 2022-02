De Final Fantasy franchise is nu meer toegankelijk dan ooit: Square Enix blijft zich inzetten om alle games in de populaire reeks speelbaar te maken op moderne platformen en vanaf deze week mogen we dan eindelijk ook de Pixel Remaster van Final Fantasy VI verwachten. Die zou normaal gezien vorig jaar uitkomen, maar werd jammer genoeg uitgesteld. De gamepagina is immers geüpdatet en voorzien van een officiële releasedatum: 23 februari 2022.

Hiermee is de Pixel Remaster collectie helemaal compleet: Final Fantasy I tot en met VI kan je dus integraal spelen op mobiele devices en pc (via Steam). Van andere consoles is momenteel nog geen sprake, alhoewel geruchten suggereren dat een Switch versie misschien wel in de maak is.