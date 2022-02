Reviewed | Assassin’s Creed: The Ezio Collection – Regelmatig zie je multiplatform remasters die op de Nintendo Switch verschijnen die van mindere kwaliteit zijn of features missen, die wel in andere versies aanwezig zijn. Dit komt doordat de hybride console van Nintendo simpelweg minder krachtig is dan de vorige generatie consoles van Sony en Microsoft, om maar niet te spreken over de huidige generatie spelcomputers van hen. De nieuwste multiplatform remaster die uit is gekomen voor de console van Nintendo, is Assassin’s Creed: The Ezio Collection en het is dan ook logisch dat je als Switch-bezitter er van tevoren al vanuit gaat dat ook deze game niet van dezelfde kwaliteit is als de in 2016 uitgegeven PlayStation 4- en Xbox One-versies. Of weet Ubisoft toch te verrassen?

Verschillende kwaliteit

Assassin’s Creed: The Ezio Collection doet qua content in ieder geval goede zaken. De bundel brengt drie delen uit de serie met zich mee en twee korte films. De laatstgenoemde zijn een leuke extra, maar de drie games zijn van verschillende kwaliteit. Vooral Assassin’s Creed II springt er heel erg uit en dan niet op een goede manier. Het is een vrij basic openwereldtitel, die vooral op grafisch niveau duidelijk zijn ouderdom laat zien. Personages zijn niet al te mooi vormgegeven en missen ook veel detail. Daarbij voelt de besturing wat stroef aan en hierdoor lopen de gevechten en het parkour gewoon niet erg lekker. Assassin’s Creed II is duidelijk de minste van de drie games die in The Ezio Collection aanwezig zijn.

Het is een ander verhaal met Assassin’s Creed: Brotherhood en Assassin’s Creed: Revelations. Het is duidelijk dat deze twee games gemaakt zijn toen de ontwikkelaar meer ervaring had met de consoles van die generatie. Dit is vooral goed te zien op grafisch vlak, wat een heel erg groot verschil is met Assasssin’s Creed II. Waar die game zijn ouderdom laat zien, kunnen Brotherhood en Revelations nog heel goed mee met titels van vandaag de dag. Personages en omgevingen zijn mooi vormgegeven en gedetailleerd. Ook de animaties zijn beter uitgewerkt en de besturing is wat strakker, waardoor het een heel prettig geheel wordt om naar te kijken en het te spelen. Qua gameplay is er ook een stap vooruit gezet en dat zorgt er voor dat zowel Brotherhood als Revelations de meest leuke games zijn in deze bundel.

Net zo goed als de PS4 en Xbox One?

Op het gebied van inhoud doet de Switch-versie van Assassin’s Creed: The Ezio Collection niet onder voor de PlayStation 4- en Xbox One-versies, maar hoe zit het met de remaster-upgrades? Ubisoft heeft hele goede zaken gedaan, want er zijn nagenoeg geen duidelijke verschillen. De resolutie is 1080p als je op je tv speelt en dat is hetzelfde als de PS4- en Xbox One-versies. Speel je in handheld, dan wordt het 720p, wat het maximale is wat het scherm van de Switch kan tonen. De framerate kopieert ook de meer krachtigere consoles van Sony en Microsoft, namelijk 30 frames per seconde. Deze framerate is in alle games erg stabiel en dat is heel erg prettig. The Ezio Collection op de Switch heeft ook de verbeterde textures, waardoor de games een modernere uitstraling krijgen.

Het enige wat iets minder goed uit de verf komt is pop-in. Dit is iets duidelijker aanwezig dan in andere versies. Als je de game in handheld speelt, dan zie je ook aardig wat ‘shimmering’ wat soms voor een wat onrustig beeld kan zorgen. Dit zijn wat kleine minpuntjes, maar die zorgen niet voor grote gevolgen in de totale ervaring. Het tegenovergestelde is waar voor de exclusieve features die in de Switch-versie aanwezig zijn. Het is leuk en aardig dat er gebruik wordt gemaakt van HD rumble en een touch screen interface, maar het tilt de drie games niet naar een hoger niveau.

Conclusie

Ubisoft heeft goede zaken gedaan met de Switch-versie van Assassin’s Creed: The Ezio Collection. De remaster is nagenoeg identiek aan de PS4- en Xbox One-versies. Assassin’s Creed II weet alleen ondanks de remaster zijn ouderdom niet te verbergen. De graphics, level design en besturing zijn gewoon duidelijk verouderd. Brotherhood en Revelations zien er daarentegen zelfs nu nog goed uit en schotelen een meer prettige ervaring voor. De stabiele framerate in zowel handheld als docked is tevens een groot pluspunt. Niet alle games in Assassin’s Creed: The Ezio Collection voor de hybride console van Nintendo hebben – net als de andere versies – de tand des tijds goed doorstaan, maar als bundel is er genoeg plezier aan te beleven. Dat de Switch-versie vrijwel identiek is aan de PS4- en Xbox One-versies, is een groot compliment aan Ubisoft.