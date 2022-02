Bij de lancering van Cyberpunk 2077 bevond de game zich – op de consoles – in een belabberde technische staat en moest ontwikkelaar CD Projekt RED aan de bak met verscheidene patches om zoveel mogelijk problemen te verhelpen. De Poolse ontwikkelaar besloot vorige week de current-gen upgrades vrij te geven en we vreesden eventjes voor technische problemen.

Dat bleek gelukkig niet te kloppen, zoals we hebben beschreven in onze special. Inmiddels heeft ook Digital Foundry de current-gen versie van Cyberpunk 2077 onder de loep genomen en de techneuten zijn tevreden: op zowel de PlayStation 5 als Xbox Series X levert de game een stabiele performance in de twee grafische modi. In de Performance modus levert de PlayStation 5 een iets stabielere framerate, maar de Series X heeft daarentegen een iets hogere gemiddelde resolutie.

De Xbox Series S komt er het minste vanaf: geen ray tracing, een targetresolutie van 1440p op maximaal 30 frames per seconde en geen performance optie om de framerate te verdubbelen.