De Amerikaanse retailer Target heeft een PS5-versie van SnowRunner live gezet in hun webshop. Het lijkt er dus op dat Saber Interactive, de ontwikkelaar, van plan is om binnenkort een fysieke versie van het spel aan te kondigen.

We wisten al dat Saber van plan was om een current-gen versie te ontwikkelen van SnowRunner. Nu ziet het er naar uit dat we deze uitgave zeer binnenkort kunnen verwachten. Helaas is er verder niets bekend. Zo weten we bijvoorbeeld niet of het een gratis upgrade zal betreffen voor mensen die het spel al in bezit hebben.

SnowRunner kwam in april 2020 uit op de PS4, Xbox One en pc.