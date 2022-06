Saber Interactive heeft de gloednieuwe 1.31 update voor Snowrunner uitgerold. De update markeert niet alleen het begin van seizoen 7 in het spel, maar brengt ook de current-gen upgrades voor PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

De upgrade is gratis, maar datzelfde kan helaas niet gezegd worden over het zevende seizoen dat ‘Compete & Conquer’ heet. Om toegang te krijgen tot het nieuwe seizoen zal je de nieuwe uitbreiding of de Year 2 pas van Snowrunner moeten kopen. Met de laatstgenoemde krijg je overigens ook toegang tot eerder uitgebrachte uitbreidingen.

Het zevende seizoen voegt de Burning Mill map toe, waarop spelers kunnen meedoen aan getimede races. Dat is echter niet alles, de update voegt namelijk ook twee nieuwe wagens toe. De eerste wagen is de Gor BY-4, een lichtgewicht auto, waarin je gemakkelijk hoge snelheden kan halen. Het andere voertuig waartoe je toegang krijgt, is de Sprinter 43-19. Een truck die tegen de zwaarste omstandigheden kan opboksen.

Bekijk het algemene overzicht van Snowrunner seizoen 7 via de trailer hieronder om de nieuwe content in actie te zien.