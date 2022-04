Nadat al eerder hints opdoken die leken te wijzen op het bestaan van een current-gen versie van SnowRunner, heeft ontwikkelaar Saber Interactive nu eindelijk officieel bevestiging gegeven: een PS5- en Xbox Series X|S-versie komt eraan!

Op de Focus Forums werd aangekondigd dat we deze vernieuwde versie vanaf 31 mei mogen verwachten. Hierdoor zal de game 4K en 60fps ondersteunen én de upgrade naar current-gen is bovendien gratis als je de basisgame al in je bezit hebt.

Lees meer over de game in onze review.

SnowRunner finally makes its way to next gen consoles!

You read that right, your long wait is finally coming to an end, runners! On May 31st, 2022, SnowRunner will be available on PlayStation 5 and Xbox Series X|S! Get ready to conquer the wilderness in 4K & 60FPS! On top of that, this upgrade will be free for all existing owners!

Crossplay with other platforms, including Nintendo Switch will be available at launch.