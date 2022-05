Saber Interactive is op het moment hard bezig met het afwerken van nieuwe content voor seizoen 7 van SnowRunner. Hoewel we inhoudelijk nog niet veel weten over het nieuwe seizoen, werd al wel aangegeven dat er een current-gen upgrade aan zat te komen. Het zevende seizoen zal op 31 mei van start gaan en dat brengt een hele berg content.

Zoals eerder aangegeven zal de current-gen upgrade op dezelfde dag als Season 7: Compete & Conquer beschikbaar zijn, en dat geheel gratis. Op die dag kan je dus genieten van de game in een 4K-resolutie op 60fps en daarnaast mogen ook Switch-eigenaren een klein feestje vieren. De Nintendo Switch-versie zal namelijk cross-play krijgen met de start van seizoen 7.

In seizoen 7 kan je daarnaast aan de slag met de nieuwe map genaamd Burning Mill, dat in Tennessee ligt. Deze locatie zal diverse time-trial evenementen bevatten die zowel op de weg als off-road zullen plaatsvinden. Tot slot zullen er ook twee nieuwe voertuigen met dit seizoen naar de game komen, die je hieronder kunt bekijken.