SnowRunner is al dik een jaar uit en het einde is nog altijd niet in zicht. Vandaag gaat namelijk het zesde seizoen van de game van start op de Xbox One, Nintendo Switch en pc. Morgen gaat dit seizoen ook van start op de PlayStation 4, zo heeft de ontwikkelaar aangekondigd.

Het nieuwe seizoen zal middels een gratis update aan de game worden toegevoegd en deze bestaat uit twee nieuwe maps, twee nieuwe voertuigen en de nodige cosmetische extra’s om je voertuigen mee op te leuken. Weet wel dat je dient te betalen om effectief toegang tot de nieuwe content te krijgen.

Dit kan op twee manieren. Zo kun je het zesde seizoen los aanschaffen, maar ook kun je de Year 2 bundel kopen waar dit seizoen bij inbegrepen zit. De update zelf voegt overigens cross-play aan de game toe en tevens zal er een foto modus geïntroduceerd worden als zijnde gratis features.