Eerder dit jaar kregen we al het leuke nieuws dat SnowRunner een jaartje aan extra content zou krijgen. De Year 2 Pass, die vier nieuwe seizoenen zal bevatten, werd aangekondigd, maar erg veel info werd toen niet vrijgegeven. Tot nu, want Saber Interactive heeft een trailer online gezet die ons wat meer laat zien van deze nieuwe content.

Seizoen 5 – Build and Dispatch – is het eerste nieuwe seizoen dat gelanceerd wordt, dit op 9 september. Hiervoor trekken we naar het westen van Rusland, waar je een Tatra fabriek moet opbouwen. Uiteraard brengt dit ook nieuwe trucks, nieuwe gebieden en nieuwe stickers met zich mee. Op een latere datum volgen dan seizoen 6, 7 en 8. Die laatste zal overigens een volledig nieuwe regio aan de game toevoegen en zal de meest ambitieuze update van de game worden. De Year 2 Pass is aan te schaffen voor €24.99.

Bekijk de trailer hieronder en lees onze review van SnowRunner hier.