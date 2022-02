Zoals je al in onze review van Horizon: Forbidden West hebt kunnen lezen, draagt de soundtrack van de game erg bij aan de sfeer. Sony laat in een tweetal video’s zien hoe deze soundtrack tot stand is gekomen.

De muziekstukken voor Horizon: Forbidden West zijn gemaakt door verschillende componisten uit verschillende landen. Voor de video’s zijn deze samengekomen in Amsterdam en het resultaat kan je hieronder bekijken.