Fall Guys: Ultimate Knockout blijft een naam die blijft hangen en tot op de dag van vandaag wordt de game nog veel gespeeld. Het is ook een leuke titel die je met vrienden op kunt pakken en waarmee je chaotische momenten met elkaar kunt beleven. We zijn inmiddels alweer in het zesde seizoen aangekomen en er is nu een mid-season update klaargezet. Deze brengt een veelgevraagde feature naar het spel.

Cross-play zal namelijk geïntroduceerd worden in Fall Guys en zo kunnen PlayStation en pc-spelers met elkaar spelen. Voorheen kon je al cross-play lobbies maken, maar dit was beperkt tot de custom matches van de game. Nu kan je dus ook samen met je vrienden op pc spelen of vice versa.

Verder deelde ontwikkelaar Mediatonic in dezelfde post nog dat de Switch- en Xbox-versies nog steeds in de maak zijn. Helaas is er geen datum bekendgemaakt, maar wel werd er gezegd dat de ontwikkeling richting zijn einde gaat.