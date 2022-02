Vorig jaar werd de Japanse horrorgame Slitterhead aangekondigd, maar sindsdien hebben we er weinig over vernomen. Tijd om daar verandering in te brengen. De eerste trailer deed alvast het beste vermoeden en nu heeft Bokeh Game Studio een uitgebreide video uitgebracht, waarin de oprichters vertellen over hun werk. Aan het woord komen Keiichiro Toyama, die bekend is als de maker van de Gravity Rush, Siren en Silent Hill franchises, Junya Okura en Kazunobu Sato.

Zij beantwoorden vragen en geven interessante hints over wat we mogen verwachten van de game. Zo komen we te weten dat de game zich zal afspelen in het third-person perspectief, maar dat dit niet heel het verhaal zo zal zijn. Op een releasedatum is het echter wel nog even wachten, maar kijk in de tussentijd zeker even naar de onderstaande video.