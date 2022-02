Zoals je hier eerder al kon lezen, zijn de makers van Tormented Souls toch van gedachte veranderd met betrekking tot het releasen van hun game Tormented Souls op last-gen consoles. Op de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc is de game al reeds verschenen, maar nu is het dus de beurt aan de PlayStation 4 en Xbox One. De fans van Nintendo zullen nog even geduld moeten uitoefenen, want op de Nintendo Switch zal de game pas op 14 april verschijnen.

Je kan de PS5-versie van de game nu hier aanschaffen voor € 13,99 in plaats € 19,99 en je kan hier ook de PS4-versie terugvinden. Voor de Xbox-versies betaal je nu € 19,99 in de Xbox Store. Bekijk zeker ook even de onderstaande launch trailer om een idee te krijgen van de game.