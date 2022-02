Forza Horizon 5 is een game die voorlopig nog genoeg ondersteuning zal krijgen. Zo zijn er al verschillende updates uitgebracht en ook zijn er nieuwe auto’s toegevoegd. Daarnaast gaan er geruchten dat er een uitbreiding aan zit te komen, maar dat is nog niet helemaal zeker.

Wel weten we dat er weer nieuwe auto’s onderweg zijn. Via een update in de Xbox Insider Hub database is naar voren gekomen dat er vanaf 3 maart vijf nieuwe auto’s aan de game toegevoegd worden en dat zijn de volgende:

1986 Ford Mustang SVO

2020 Toyota Tundra TRD

2006 Noble M400 (17 maart)

1966 Toronado (31 maart)

McLaren 620R (7 april)

2021 MINI JCW GP (14 april)

Gezien de informatie uit de databases van Xbox zelf komt, is de kans vrij groot dat dit klopt. Bij nieuws lees je hier natuurlijk meer!