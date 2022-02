Forza Horizon 5 kwam eind vorig jaar uit voor de Xbox-consoles en pc en deze racegame wist hoge ogen te gooien. In de eerste maanden na de release zijn aan de hand van Festival Playlists al diverse extra wagens aan spelers geboden, maar over grote uitbreidingen voor de game zijn nog geen concrete details bekend. Toch zou het zomaar eens kunnen zijn dat een eerste uitbreiding voor Forza Horizon 5 dichterbij is dan je zou denken.

Een Twitteraccount dat de Xbox Insider Hub nauwlettend in de gaten houdt, heeft namelijk gezien dat Microsoft iets nieuws genaamd ‘WOODSTOCK_DLC_FLIGHT’ aan het testen is. Woodstock is de werktitel die intern werd gebruikt voor Forza Horizon 5. Nu er tests gaande zijn voor iets dat Woodstock en DLC in de codenaam heeft, bestaat al gauw het vermoeden dat Forza Horizon 5 binnenkort een eerste uitbreiding kan gaan krijgen.

Microsoft has started testing WOODSTOCK_DLC_FLIGHT through the Xbox Insider Hub, which means Forza Horizon DLC 1 "soon" — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) February 24, 2022

Het uitbrengen van uitbreidingen voor Forza Horizon 5 zou een logische stap zijn van Microsoft en Playground Games. Eerdere games in de franchise kregen ook diverse uitbreidingen en Forza Horizon 5 is ontzettend succesvol.