Het succes van Forza Horizon 5 is onmiskenbaar. Het is de game die de meest succesvolle launch week ooit had van alle Xbox games en de spelersaantallen liepen na de release al astronomisch en snel op.

Forza Horizon 5 weet nog niet van stoppen, zo laat Playground Games weten dat er nu meer dan 15 miljoen Forza Horizon 5 spelers zijn. Niet geheel een verrassing, aangezien het succes onder critici en spelers, zo waren wij ook lyrisch over de nieuwe racegame in onze Forza Horizon 5 review.

We zijn benieuwd hoe Forza Horizon 5 zich verder zal ontwikkelen. We weten in ieder geval dat er nog content op de planning staat. Forza Horizon 5 is beschikbaar op Xbox One, Xbox Series X|S, pc, en is inbegrepen met Xbox Game Pass.