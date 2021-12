We zijn inmiddels een ruime maand verder na de release van Forza Horizon 5, maar dat betekent niet dat het werk van Playground Games klaar is. Morgen start namelijk Season 2 en die zal vier weken duren; één week voor respectievelijk de zomer, herfst, winter en lente en daarna start natuurlijk Season 3.

Om ons alvast warm te maken heeft de Britse studio via een livestream onthuld welke nieuwe bolides we kunnen verdienen tijdens deze Seasons. Voor Season 2 heeft men met name naar Italiaanse auto’s gekeken, zoals de Ferrari 599 en de Lamborghini Huracán, maar het luidt tevens de terugkeer in van de kleine maar snelle Peel P50.

Season 3 heeft in dat opzicht wat meer variatie met zijn line-up van Toyota’s, Jaguars, een Ford en een Zenvo. De volledige lijst staat hieronder samen met de livestream van Playground Games, mocht je een uurtje over hebben.

FORZA HORIZON 5 – SERIES 2 CARS

Lamborghini Espada S3

Ferrari J50

Ferrari Monza SP2

Lamborghini Huracán EVO

Lamborghini Aventador J

Ferrari 599 GTO

Maserati 8CTF

Lamborghini Aventador SVJ

Ferrari 575M Maranello

Lamborghini Galardo LP 570-4 Spyder Performante

Peel P50

Peel Trident

FORZA HORIZON 5 – SERIES 3 CARS