Het succes van Forza Horizon 5 komt niet uit de lucht vallen. Er waren al zo’n 800.000 mensen wereldwijd, dankzij de vroege toegang die bij de Premium editie zit, met de game aan de slag gegaan. Dat is dus nog voordat de game in de (digitale) winkelrekken lag. Op zich niet raar, aangezien Forza Horizon 5 voorlopig de best beoordeelde game van het jaar is. De game is exclusief beschikbaar voor Xbox consoles, cloud gaming en pc.

We've invested for years in Xbox so more people can play. With 4.5+ million players so far across PC, cloud & console, Forza Horizon 5 shows that promise coming to life. Largest launch day for XGS game, peak concurrent 3x FH4 high. Thank you players & congrats to @WeArePlayground — Phil Spencer (@XboxP3) November 10, 2021

Xbox baas Phil Spencer laat op Twitter weten dat op de dag van de release, 9 november, het aantal spelers de 4,5 miljoen is gepasseerd. Dat zorgt ervoor dat Forza Horizon 5 de meest succesvolle lancering van een Xbox Game Studios titel ooit is. Daarnaast ligt het aantal gelijktijdige spelers nu al drie keer zo hoog ten opzichte van Forza Horizon 4. Wij zijn ook zeer over de game te spreken. Nando’s Forza Horizon 5 review lees je op de site.