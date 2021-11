Eindelijk is het zover, een nieuwe Forza Horizon. Deze game is nog groter en beter dan zijn voorgangers. Hier kan je lezen dat wij zeer enthousiast zijn over deze open wereld racegame die zich afspeelt in het oh zo mooie Mexico.

Het is zeer duidelijk dat wij niet de enige zijn die deze game kunnen waarderen, aangezien de game voorlopig de best beoordeelde game van dit jaar is op Metacritic. Er zijn een paar games die een nog hogere score hebben, maar dat zijn uitgaves van titels die al eerder zijn uitgekomen.

Als het puur op een gloednieuwe game aankomt, gaat Forza Horizon 5 er voorlopig met de kroon vandoor en dat is een nette prestatie als je het ons vraagt. Hieronder kan je een overzichtje terugvinden van de eerste cijfers voor de game.

Windows Central – 10.0

GamingBolt – 10.0

GamesRader+ – 10.0

IGN – 10.0

TrueAchievements – 10.0

TheGamer – 10.0

VGC – 10.0

God is a Geek – 10.0

Dexerto – 10.0

Game Revolution – 9.5

TrueGaming – 9.5

Atomix – 9.3

Xbox Achievements – 9.2

SpazioGames – 9.2

Games.cz – 9.0

Worth Playing – 9.0

Game Rant – 9.0

GameMAG – 9.0

GAMINGbible – 9.0

Gameblog.fr – 9.0

Screen Rant – 9.0

TheSixthAxis – 9.0

Twinfinite – 9.0

GameSpew – 9.0

GamSpot – 9.0

Destructoid – 8.5

VideoGamer – 8.0

Pure Xbox – 8.0

Forza Horizon 5 verschijnt op 5 november voor Xbox X|S, Xbox One en voor pc.