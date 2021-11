Forza Horizon 5 een succes noemen, is waarschijnlijk een understatement. Al voor de officiële launch wist de game ongeveer één miljoen spelers aan te trekken en na de release bleef dat aantal maar spectaculair groeien. Die spelersgroei bleef aanwezig en via de onderstaande tweet komen we te weten dat Forza Horizon 5 een enorm indrukwekkende prestatie wist neer te zetten.

Thank you to the more than 10M #ForzaHorizon5 fans for the biggest first week in @Xbox history and @XboxGamePass EVER. GG! pic.twitter.com/WXZawEvBkO

— Forza Horizon (@ForzaHorizon) November 19, 2021