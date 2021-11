Nog voor de release van Forza Horizon 5 waren er al bijna 1 miljoen spelers actief geweest in de game. Kort na de release liet de ontwikkelaar weten meer dan 4.5 miljoen spelers te hebben mogen verwelkomen en nu we in het weekend zijn aangekomen, is er weer een nieuwe mijlpaal bereikt.

Microsoft laat namelijk weten dat het spelersaantal inmiddels de 6 miljoen voorbij is. Wat natuurlijk helpt in het snel groeiende spelersaantal, is het gegeven dat de racegame bij Xbox Game Pass inbegrepen zit, waardoor veel mensen met een abonnement ook gelijk toegang tot de game hebben.

Met dit resultaat is Forza Horizon 5 de grootste launch van Xbox Game Studios ooit. Meer weten over de game? Dan kan je bij onze review terecht.