Microsoft mag zich gelukkig prijzen met een sterke franchise als Forza Horizon en Forza Horizon 5 is dan ook een geweldig succes. Ook wij waren uiterst onder de indruk van wat PlayGround Games heeft gepresteerd en in onze review waren we dan niets anders dan lovend. Afgelopen maand konden spelers aan de slag met de Series 2 auto’s, die werden aangeboden en de volgende Series reeks staat al klaar.

Op 1 februari wordt het Lunar New Year gevierd en dat zal ook te vieren zijn in Forza Horizon 5. Zo zijn nu al de Series 3 raceauto’s beschikbaar en je kunt deze verder vrijspelen in de komende vier weken in de speciale Festival Playlist. Hieronder kan je zien om welke auto’s het gaat.

2013 Donkervoort D8 GTO – Gong Horn

1971 Ford Mustang Mach 1 – Fireworks Horn

2015 Jaguar XKR-S GT – Tiger Roar Horn

1990 Vauxhall Lotus Carlton – Cat Meow Horn

2003 Toyota Celica SS-I – Mexican Traffic Light Horn

2007 Toyota Hilux Arctic Trucks AT38

2016 Toyota Land Cruiser Arctic Trucks AT37

2016 Zenvo TS1

Daarnaast kunnen Car Pass eigenaren ook al direct aan de slag met de 1966 Jaguar XJ13 en er komt elke week een nieuwe auto bij. Zo krijg je op 13 januari toegang tot de 1993 Jaguar XJ220S, op 20 januari de 2018 Ferrari FXX-K EVO en tot slot op 27 januari de 2018 Audi TT RS.