Voor PS5-gebruikers is het al enige tijd geen nieuwigheid meer te noemen, maar pc-gebruikers kunnen binnenkort pas aan de slag met de Director’s Cut van Death Stranding. Vanaf eind deze maand is de game beschikbaar in de Epic Games Store en op Steam.

Er is een nieuwe trailer beschikbaar gesteld om de gamers die niet beschikken over een console wat beter in te lichten. Deze onthult nieuwe snufjes en content van de Director’s Cut, die niet beschikbaar waren in de basisgame. Dit alles is te zien in de onderstaande trailer.

Death Stranding: Director’s Cut is al sinds 21 september 2021 beschikbaar voor de PS5 en vanaf 30 maart 2022 ook voor de pc.