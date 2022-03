Er gaan al geruime tijd geruchten rond dat Sony werkt aan een herziening van zijn betaalservices op het PlayStation Network. Zo zouden ze binnenkort een nieuw programma aan moeten kondigen dat intern bekend staat als ‘Spartacus‘. Dit zou dan Sony’s antwoord zijn op Xbox Game Pass.

Tot op heden heeft Sony hier met geen woord over gerept, maar er duiken steeds aanwijzingen op dat er achter de schermen veranderingen plaatsvinden. Een goed voorbeeld is natuurlijk het terugtrekken van PlayStation Now opwaardeerkaarten in het Verenigd Koninkrijk.

Nu melden mensen op NeoGAF dat PlayStation Plus en PlayStation Now zijn samengevoegd. Een gebruiker verlengde onlangs zijn PlayStation Plus abonnement en bij het kijken naar de verloopdatum, zag deze persoon dat hetzelfde van toepassing is op PlayStation Now. Dit zonder ooit een abonnement op PlayStation Now afgesloten te hebben.

Andere gebruikers melden dat ze een PlayStation Now lidmaatschap cadeau hebben gekregen bij het verlengen van hun PlayStation Plus abonnement. Opvallend, want deze twee diensten bestaan los van elkaar. Het kan om een fout op het PlayStation Network gaan, maar met de vele geruchten die er al zijn voelt dit een beetje als ‘waar rook is, is vuur’.

Naar verluidt zal er later deze maand een PlayStation evenement plaatsvinden. Indien zo, dan is de kans groot dat Sony hier de plannen omtrent Spartacus uit de doeken doet.