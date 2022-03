Nog maar een paar nachtjes slapen en we mogen weer de ring in! WWE 2K22 ligt aanstaande vrijdag in de schappen en op de valreep heeft uitgever 2K de Showcase matches met Rey Mysterio onthuld.

Met dank aan The Smackdown Hotel hebben we nu ook de specifieke matches die we kunnen gaan herbeleven. Deze zijn als volgt:

Rey Mysterio vs. Eddie Guerrero – WCW Halloween Havoc 1997

Rey Mysterio vs. Eddie Guerrero – WrestleMania 21 2005

Rey Mysterio vs. Shawn Michaels – Raw 2005

Rey Mysterio vs. JBL – Judgment Day 2006

Rey Mysterio vs. Kane – Cyber Sunday 2008

Rey Mysterio vs. Dolph Ziggler – SummerSlam 2009

Rey Mysterio vs. Batista – Smackdown 2009

Rey Mysterio vs. The Undertaker – Royal Rumble 2010

Rey Mysterio vs. The Miz – Raw 2011

Rey Mysterio vs. Samoa Joe – Raw 2019

Rey Mysterio vs. Gran Metalik – Raw 2019

BONUS MATCH (Rey & Dominik Tag Match)

Vreemd genoeg staat de Royal Rumble match uit 2006, die Mysterio won, niet in de lijst. Ook de meest recente overwinning tijdens de World Heavyweight Championship van de beste man wordt niet tentoongesteld.

Dat laatste kan als reden hebben dat zijn tegenstander tijdens de match Kurt Angle is. Deze baas zit dit jaar niet in de worstelgame.