Vanaf volgende week is Grand Theft Auto V voor de PS5 digitaal aan te schaffen, maar ondertussen zijn de pre-loads voor de game al gestart in sommige delen van de wereld. Via Twitter account @PlaystationSize komen we erachter hoeveel ruimte we moeten vrijmaken voor de game.

Zoals verwacht zal het geen klein bestand zijn, want we moeten rekening houden met ruim 86GB. Zo te zien gaat het hier om de eerste versie, dus mogelijk dat er rond de release nog updates volgen die de vereiste opslagruimte nog wat verder de hoogte in stuwen.

De game is ter introductie voor de aankomende drie maanden sterk afgeprijsd en je kunt Grand Theft Auto Online zelfs voor nop in de bibliotheek zetten. Om online te kunnen spelen heb je wel een PlayStation Plus abonnement nodig.

De fysieke versies van GTA V zijn vooralsnog uitgesteld naar een ‘nader te bepalen datum’.