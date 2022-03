De geruchten bleken te kloppen, er zal een nieuwe State of Play uitgezonden worden. Deze uitzending zal morgenavond om 23.00 uur plaatsvinden en zo’n 20 minuten duren. De focus in deze uitzending ligt voornamelijk op Japanse uitgevers, maar ook hebben ze updates omtrent andere titels uit het Westen in petto.

Sony stipt hierbij wel aan dat ze niets te melden hebben over PlayStation VR2 en dat het ditmaal om PlayStation 4 en PlayStation 5 games gaat. Met een focus op met name Japanse games, is het even de vraag of we iets gaan horen over Hogwarts Legacy. Er gaan al lang geruchten rond dat deze titel in de eerstvolgende State of Play zou zitten.

Vanzelfsprekend zul je de uitzending hier morgenavond op PlaySense live kunnen volgen en het nieuws zullen we direct delen.