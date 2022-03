De gamedivisies van Microsoft hebben in 2021 goede zaken gedaan: de techgigant is namelijk over het afgelopen jaar de hoogst gewaardeerde uitgever op Metacritic met een gemiddelde score van 8.74. De top 3 wordt gecomplementeerd door Sony (8.13) en Humble Games (8.09). SEGA moest flink inleveren: in 2020 had men de eerste plaats verkregen, maar moet het over het afgelopen jaar doen met plek 8, met een gemiddelde van 7.76.

De opmars van Microsoft komt door de sterke line-up aan games die men over het jaar heeft gelanceerd: onder meer Psychonauts 2, Microsoft Flight Simulator, Forza Horizon 5 en Halo Infinite wisten onder critici enorm goed te scoren. Psychonauts 2 is uiteraard wel een multiplatform titel, maar die is voornamelijk op de nieuwe consoles van Microsoft beoordeeld.