Square Enix kondigde tijdens State of Play niet één, maar twee games aan. Eén van deze games is Valkyrie Elysium, die in ontwikkeling is voor de PlayStation 4 en PlayStation 5. De aankondiging ging gepaard met een nieuwe trailer en die kan je hieronder bekijken.

Daarin krijgen we gelijk wat gameplay te zien, waaruit we kunnen opmaken dat het om een actie-RPG gaat. Veel details hebben we nog niet, maar wel liet Square Enix weten dat de game nog dit jaar verschijnt en dat het draait om het einde der tijden, waarbij de wereld op het punt staat totaal vernietigd te worden.

Op dit moment begint het verhaal van Valkyrie Elysium, waarbij de gameplay gemoderniseerd is met een snelle combat, speciale aanvallen en combo systemen. Om er een indruk van te krijgen druk je hieronder op play.