Al voor de release van Valkyrie Elysium was het duidelijk dat de game aan het begin van november al nieuwe content zou krijgen. Inmiddels is het moment gekomen: de aangekondigde update is live en fans van de game kunnen gratis en voor niets met wat extra content aan de slag.

De grootste toevoeging is ‘Hilde’s Vengeance’, een modus waarin je speelt als de Valkyrie Hilde. Hilde verscheen al in het hoofdverhaal, maar zal nu voor de eerste keer ook speelbaar zijn. Daarnaast wordt ook de ‘Valkyrie’ moeilijkheidsgraad toegevoegd (die de game uitdagender maakt) en de ‘Seraphic Gate dungeon’.

