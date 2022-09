Na lang wachten kunnen fans van de Valkyrie-serie eindelijk weer aan de slag met een nieuwe game. Valkyrie Elysium is de nieuwste actie-RPG uit de stallen van Square Enix en het belooft een episch verhaal te vertellen met de broodnodige actie erin verwerkt. De onderstaande launch trailer wil dit graag nog eens even goed benadrukken.

Mocht je nog niet overtuigd zijn van Valkyrie Elysium, dan is er nog een demo om te proberen in de PlayStation Store. Ook zal de game op 8 november aanstaande al nieuwe content ontvangen middels een gratis update. Valkyrie Elysium is nu verkrijgbaar voor de PlayStation 4 en PlayStation 5. De pc-versie zal op 11 november volgen via Steam.