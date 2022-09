De Valkyrie franchise maakt volgende week een terugkeer in de vorm van Valkyrie Elysium. Als je van plan was de game op te pikken, hebben we goed nieuws: de makers van Valkyrie Elysium kondigden namelijk aan, zelfs voordat de game überhaupt uit is, dat er voor het begin van november al een update op de planning staat.

“ ValkyrieElysium will receive a free update on PS5/4 in early November. This will include a mode called Hilde’s Vengeance. A dedicated mode with Hilde as the playable character. This update will already be included in the Steam version on November 11th!”