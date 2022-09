De release van Valkyrie Elysium staat om de hoek, maar op die dag mochten we ook een port verwachten van de oorspronkelijke Valkyrie Profile onder de naam Valkyrie Profile: Lenneth. Helaas heeft Square Enix via het Twitter-account van Valkyrie Elysium duidelijk gemaakt dat we nog iets langer moeten wachten op Lenneth.

In de verklaring geeft men aan dat het uitstel nodig is om de kwaliteit van de game te verbeteren. Kopers van de Digital Deluxe Edition van Valkyrie Elysium krijgen nog steeds hun beloofde exemplaar, alleen nu dus op 22 december. Valkyrie Elysium ligt gelukkig wel nog op koers om 29 september aanstaande beschikbaar te zijn voor de PlayStation 4, PlayStation 5 en pc.

