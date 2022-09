Afgelopen maart kondigde Square Enix een nieuw deel aan in de Valkyrie-franchise: Valkyrie Elysium. De game lanceert voor zowel de PlayStation 4 als PlayStation 5 en halverwege juli kon de ontwikkelaar annex uitgever ook een releasedatum vaststellen: 29 september aanstaande. Een ruime maand later volgt de pc-versie op 11 november.

Daarbij gingen er al geruchten dat de game binnenkort een demo zou krijgen en dit blijkt te kloppen. Vanaf vandaag kun je de demo van Valkyrie Elysium downloaden in de PlayStation Store en die beslaat het gehele eerste hoofdstuk van de game. Mocht je daarna besluiten om Valkyrie Elysium aan te schaffen, dan kun je de geboekte voortgang meenemen naar de volledige game.

De uitzondering hierbij is dat je niet je voortgang mee kunt nemen naar een ander platform. Een savegame van de PlayStation 4-versie is dus niet compatibel met de PlayStation 5 en vice versa, iets om in het achterhoofd te houden dus.