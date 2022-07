Het wil tegenwoordig nog wel eens gebeuren dat via bijvoorbeeld grote retailers bepaalde details over aanstaande games lekken. Dit keer gebeurde het echter via een wat betrouwbaarder kanaal, want Sony had kortstondig de releasedatum van Valkyrie Elysium in de PlayStation Store geplaatst. Daarnaast krijgt deze release ook nog bijval middels een trailer, die bedoeld is voor de Japanse markt.

In de PlayStation Store werd de releasedatum van 28 september aangegeven, maar in de gelekte trailer werd een releasedatum van 29 september gemeld. Om alle onduidelijkheid weg te nemen heeft Square Enix een persbericht uitgestuurd. Daarin melden ze dat de game in Europa op 29 september voor de PlayStation 4 en PlayStation 5 verschijnt. Op 11 november volgt de pc-versie, die via Steam verkrijgbaar zal zijn.