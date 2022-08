Square Enix heeft best wel nog veel games klaarstaan voor de komende maanden van 2022. The DioField Chronicle en Star Ocean: The Divine Force bijvoorbeeld, maar ook Valkyrie Elysium. Deze actievolle RPG verschijnt binnen een maand, maar hoogstwaarschijnlijk zullen we al eerder met de game aan de slag kunnen gaan.

@PlaystationSize liet op Twitter weten dat een demo voor Valkyrie Elysium is opgedoken op het PlayStation Network. Dit account houdt het netwerk geregeld in de gaten om dergelijke zaken te ontdekken en is al meermaals betrouwbaar gebleken. Het bestaan van de demo is dan misschien nog niet officieel bekendgemaakt, toch lijkt het bijna een zekerheid.

Valkyrie Elysium verschijnt op 29 september voor de PS4, PS5. Een pc-versie volgt op 11 november.