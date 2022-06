Square Enix beloofde begin deze maand dat er in juni meer informatie naar buiten zou komen over Star Ocean: The Divine Force. Liefhebbers van de serie werden waarschijnlijk wat nerveus, omdat de maand bijna om is en er nog steeds niets was vernomen over de game. Square Enix lost op het laatste moment toch zijn belofte in.

De Japanse uitgever heeft een tweetal video’s beschikbaar gesteld van Star Ocean: The Divine Force. In de eerste video worden de hoofdpersonages en de combat getoond en de tweede toont gameplay en een heuse releasedatum. De RPG komt namelijk op 27 oktober 2022 uit.

De twee video’s check je hieronder.