In twee voorgaande trailers werden Raymond Lawrence en Laeticia Aucerius al aan ons voorgesteld. Inmiddels zijn we bijna een maand verder dus werd het ook wel tijd dat Square Enix ons weer twee personages uit de aankomende Star Ocean-game zou laten zien. Dit keer zijn Albaird Bergholm en Elena aan de beurt.

Albaird is een jeugdvriend van Laeticia en ridder van the Kingdom of Aucerius. Zijn loyaliteit tegenover Laeticia is onbetwistbaar en hij is daardoor bijna altijd aan haar zijde. Elena is een bemanningslid van het handelsschip Ydas en eerste stuurman van Raymond. Je checkt de twee trailers hieronder.

Star Ocean: The Divine Force verschijnt op 27 oktober voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.