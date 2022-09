De release van Star Ocean: The Divine Force laat niet lang meer op zich wachten en natuurlijk is de Tokyo Game Show dan dé plek om de aanstaande release nog wat te promoten. Naast een flink aantal trailers met nieuwe footage, heeft Square Enix ook bekendgemaakt dat we op 20 september aanstaande met een demo aan de slag kunnen.

In de demo speel je het begin van Raymond z’n verhaal. De demo zal goed zijn voor zo’n twee uur aan speelplezier. Opvallend genoeg komt de demo enkel naar de PlayStation en Xbox, pc-gamers moeten wachten tot de volledige release op 27 oktober. Als je alvast warm wil draaien tot het zo ver is, bekijk dan de drietal trailers van de Tokyo Game Show hieronder.