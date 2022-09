Volgende maand start een nieuw kosmisch avontuur in Star Ocean: The Divine Force en aangezien de release gestaag dichterbij komt, verwent Square Enix ons met wat nieuwe info. Ditmaal werden twee trailers op ons losgelaten, die twee personages aan ons voorstellen.

Het eerste personage is Midas Felgreed, een briljante ‘semiomancer’ en ingenieur. Midas is enorm nieuwsgierig en doet er alles aan om nieuwe kennis te vergaren. Het tweede personage is Nina Deforges, een getalenteerde magiër die gespecialiseerd is in helende magie. Bij ernstige wonden klop je dus best even bij haar aan.

Bekijk de nieuwe trailers hieronder, zowel in het Engels als in het Japans. Star Ocean: The Divine Force zelf verschijnt op 27 oktober.

Midas

Nina