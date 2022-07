Een nieuw deel in de Star Ocean-serie is wat ons betreft altijd welkom en gezien de release stiekem toch al dichtbij komt, is het niet meer dan normaal dat Square Enix ons het een en ander laat zien. Dit doen ze door middel van zogenaamde Mission Reports.

De eerste toonde ons de hoofdrolspelers van het aanstaande verhaal en de bijbehorende gevechten, de tweede gaat in op D.U.M.A. en het Vanguard Assault systeem.

D.U.M.A. is een zwevende bal met een zeer geavanceerde AI aan boord. Zo geavanceerd dat deze zichzelf identificeert als een levensvorm in plaats van een machine. Tijdens de gevechten in de game zal D.U.M.A. je ook bijstaan met speciale aanvallen. Dit alles middels het Vanguard Assault systeem, wat je ook buiten de gevechten om diverse voordelen zal opleveren, zoals de mogelijkheid om korte afstanden te vliegen.

Star Ocean: The Divine Force verschijnt op 27 oktober aanstaande voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.