Binnen enkele dagen verschijnt Star Ocean: The Divine Force, het nieuwste deel in de langlopende scifi/fantasy RPG-franchise. Uitgever Square Enix en ontwikkelaar tri-Ace vonden het hoog tijd om ons even warm te maken voor de release met een nieuwe video, meer specifiek de intro van de game.

Zoals we gewend zijn van dergelijke intro’s, stelt ook deze intro ons voor aan de gamewereld en zijn personages. De spectaculaire scènes worden begeleid door de theme song: ‘Pandora’ van de Japanse zanger ‘Hyde’.

Bekijk de video hieronder. Star Ocean: The Divine Force verschijnt op 27 oktober.