Nu de release van Star Ocean: The Divine Force toch wel opdoemt aan de intergalactische horizon, geeft Square Enix ons uiteraard heel wat trailers die ons voorbereiden op de game. Inmiddels is de derde ‘Mission Report’ video online gezet en die zoomt opnieuw in op verschillende aspecten van de game.

Ditmaal op het menu: slechteriken, nieuwe bondgenoten, vaardigheden en acties. De video is ongeveer zeven minuten lang en schotelt je heel wat nieuwe beelden voor die zeker even de moeite waard zijn.

Star Ocean: The Divine Force verschijnt op 27 oktober voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. De nieuwe trailer vind je onderaan dit bericht. Wil je nog meer zien van deze titel? Bekijk dan ook Mission Report 1 en Mission Report 2 even.