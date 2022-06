Fans van Star Ocean hebben er lang op moeten wachten, maar vorig jaar oktober werd er eindelijk weer een nieuw deel aangekondigd. Niet lang daarna werd er een nieuwe trailer getoond, maar toen werd het stil rondom de game. Deze stilte wordt eind deze maand doorbroken.

Square Enix heeft via Twitter laten weten dat zij voor ogen hadden dat Star Ocean: The Divine Force deze lente zou verschijnen, maar het wil niet zo vlotten als ze zouden willen. Het is de bedoeling dat de game aan de verwachtingen van de fans zal voldoen en dat kost (meer) tijd.

De ontwikkelaar is zich nu aan het voorbereiden om eind deze maand met meer nieuws te komen over de RPG. Waarschijnlijk krijgen we dan ook te horen welke ‘release window’ het spel zal hebben of wellicht een releasedatum.