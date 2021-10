De laatste keer dat we iets hebben gehoord over Star Ocean is alweer een tijd geleden. In 2016 kon men op de PlayStation 3 en 4 genieten van Star Ocean: Integrity and Faithlessness en dat is ook de laatste game in de reeks. Nu komt daar echter verandering in, want er komt namelijk een nieuw deel van Star Ocean aan.

De game zal in 2022 verschijnen voor de PlayStation 4 en PlayStation 5. Hieronder kan je alvast wat intrigerende beelden van de game bekijken en de volledige naam van deze titel zal Star Ocean: The Divine Force zijn.